Vanhaezebrouck sur Undav : "Très décisif, mais il n'a pas pu conserver sa dynamique lors des Playoffs 1"

La saison de football est terminée et les prix ont été distribués. Deniz Undav a été footballeur pro de l'année. Un choix justifié ?

L'Union Saint-Gilloise n'a peut-être pas remporté le championnat, mais Deniz Undav a vu son excellente saison couronnée par le prix du footballeur pro de l'année. "Il a été très décisif pour l'Union", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans Extra Time. "Il a été impliqué dans un but 39 fois avec un goal ou une passe décisive".

39 fois décisif

"Cela le place bien au-dessus des autres. Mais : il n'a pas pu poursuivre sur sa lancée aux Playoffs 1. Il n'arrivait pas à rester concentré et était occupé par tout le reste, alors qu'à ce moment précis, il faut être présent. Il devait être plus concentré sur son match. Cela s'est produit non pas une fois, mais plusieurs fois lors des PO1. Mais sur une saison entière, on ne peut pas le négliger."