Simon Mignolet plébiscité par les supporters du Club

Le portier limbouregeois a été désigné Blauw en Zwart de la saison par les supporters du Club.

En plus du titre de champion de Belgique, Simon Mignolet ajoute une récompense honorifique à son palmarès. Le portier du Club a reçu le Soulier Bleu, récompensant le meilleur Blauw en Zwart de la saison au terme d'un sondage auquel 6500 supporters.

Auteur de 18 clean sheets tout au long de la saison et brillant lors de la double confrontation décisive contre l'Union, 'Big Si' succède à Noa Lang, élu l'an dernier, et devance deux autres Diables Rouges du noyau brugeois: Charles De Ketelaere et Hans Vanaken.