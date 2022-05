Ca se bouscule pour recruter Andrea Belotti

Récemment, le président du Torino a annoncé qu'Andrea Belotti (28 ans) ne prolongera pas au club. Une aubaine alors pour des clubs de haut standing qui se sont alignés sur l'Italien, libre de tout contrat le 30 juin prochain.

Tuttosport annonce que le Napoli est intéressé par Belotti. Les Partenopei seront concurrencés par la Fiorentina, mais également l'AC Milan. En outre, le journaliste Rudy Galletti affirme que Belotti est suivi par le Fenerbahce. Les Turcs auraient approché le joueur, mais ses exigences salariales étaient trop hautes et il désirerait rester dans un top club. Des formations espagnoles, anglaises, mais également saoudiennes seraient désireuses d'enrôler l'attaquant, qui n'a pas encore pris de décision pour son avenir.

En 7 saisons, Belotti aura inscrit 113 buts et délivré 28 assists en 251 matchs au Torino.

