📷 Fifa publie son équipe de la saison en Pro League : Deniz Undav en meilleur joueur

Le buteur de l'Union Saint-Gilloise obtient la note de 94, soit un point de plus qu'Hans Vanaken, champion avec Bruges.

Comme chaque année en fin de saison, le jeu vidéo Fifa publie son "équipe de la saison" pour les grands championnats européens. Les onze meilleurs joueurs du championnat belge ont été dévoilés.

Onze joueurs parmi lesquels deux de l'Union (Undav et Burgess) et deux du Club de Bruges (Vanaken et De Ketelaere). Le reste de l'équipe est composé de : Sergio Gomez, Butez, Mercier, Vinicius Souza, Selemani, Munoz et Ito.