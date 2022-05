Des fans de l'Atlético ont arraché la plaque de Thibaut Courtois devant le Wanda Metropolitano

Lundi, avant que la plaque du Belge de 30 ans soit détruite, le président de l’Atlético, Enrique Cerezo, avait déclaré au sujet de cette fameuse plaque : « Si vous voulez retirer la plaque de Courtois, allez-y avec un pic et une pelle et retirez-la ».

Certains fans l'ont pris au pied de la lettre puisque quelques heures plus tard la plaque était arrachée devant l’enceinte des Colchoneros.

🎙Enrique Cerezo, président de l’Atletico de Madrid “Les fans veulent que la plaque de Courtois soit retirée du Wanda ? Si vous voulez l'enlever, allez avec une pelle et déterrez-le” Les fans colchoneros ont donc décidé de retirer à la main la plaque de notre portier belge pic.twitter.com/Urn6I3WB57

🚨🚨| Atletico fans have ripped off Courtois’ plaque from Wanda. #rmalive pic.twitter.com/IADXkhFb9p