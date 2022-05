Finale de la Ligue des Champions: l'UEFA explique la raison de l'annulation du but de Benzema

Ce but annulé a fait couler beaucoup d'encre.

Lors de la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0) en finale de la Ligue des Champions samedi, l'attaquant des Merengue Karim Benzema (34 ans, 12 matchs et 15 buts en LdC cette saison) a pensé ouvrir le score, mais la VAR, après une longue hésitation, a finalement refusé son but pour un hors-jeu. Alors que cette décision a beaucoup fait parler, l'UEFA l'a expliqué auprès du quotidien madrilène Marca ce mardi.

"La VAR et Monsieur Turpin ont estimé que Fabinho s'était jeté pour défendre le ballon de Valverde mais sans l'intention de le jouer, seulement pour intercepter l’éventuelle passe de Valverde. C'est la nuance clé. On considère que la touche de Fabinho n'annule pas le hors-jeu de Benzema. Comme il n'y a aucune touche de Fabinho pour hors-jeu, l'action de 'hors-jeu' commence à partir de la touche de Valverde. Et là, Benzema était déjà devant", peut-on lire.