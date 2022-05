Messi est confiant: "Je pense pouvoir inverser la situation"

L'Argentin n'a pas réussi la meilleure saison de sa carrière mais regarde de l'avant.

Plutôt décevant pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Lionel Messi (34 ans, 26 matchs et 6 buts en L1) reste confiant. L’attaquant argentin sent que son adaptation lui permettra d’améliorer ses performances lors du prochain exercice.

"Les sifflets des supporters ? Je préfère laisser cela de côté et penser à moi, à ce qu'a été ma saison, a confié le Parisien à TyC Sports. "Je pense pouvoir inverser la situation, ne pas rester avec la sensation d'avoir changé de club et que cela ne m’a pas réussi. Je sais que la saison prochaine sera différente, je suis déjà préparé pour ce qui arrive, je connais le club et la ville, je suis un peu mieux adapté dans le vestiaire, à mes coéquipiers et je sais que ce sera différent."

Son départ de Barcelone digéré, Messi sera encore un peu plus attendu au tournant.