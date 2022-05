Vanderhaeghe est toujours à la recherche d'un adjoint et pense à un vieil ami

Yves Vanderhaeghe a toujours besoin d'un assistant pour la saison prochaine. Dans un premier temps, Thomas Buffel était pressenti, mais il a renoncé pour une aventure exotique.

Buffel et Vanderhaeghe ont déjà travaillé ensemble au Cercle de Bruges, ce qui aurait été un choix logique. Buffel a pesé le pour et le contre et a décidé de ne pas accepter l'offre.

Vanderhaeghe a maintenant un œil sur un autre vieil ami : Bart Meert. Il a travaillé pour Anderlecht pendant des années, mais a également travaillé avec Vanderhaeghe à Courtrai. Il est possible qu'il se déplace à la Diaz Arena.