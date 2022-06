Jacky Mathijssen : "Garder notre culture de la gagne"

Les Diablotins ont beau être déjà qualifiés pour l'Euro 2023, leur coach Jacky Mathijssen ne veut pas voir de relâchement.

Ce dimanche 5 juin à Saint-Trond, nos Espoirs rencontrent l'Ecosse dans le dernier match des qualifications pour l'Euro 2023 qui se déroulera en Géorgie et en Roumanie.

Même si les Diablotions sont déjà qualifiés pour l'Euro, avec un très joli 19 sur 21, leur coach Jacky Mathijssen veut jouer ce match dans un seul objectif : le gagner. "Notre engagement est de ne pas compromettre notre culture de la gagne. Nous l'avons installée dans notre groupe et cela nous a donné beaucoup de confiance", a assuré Mathijssen en conférence de presse.

Le sélectionneur national veut que ses joueurs progressent, et qu'à l'instar d'Openda ou Onana ils puissent arriver le plus vite possible en équipe première. "Avant tout, je dois laisser les garçons jouer aussi bien que possible, afin qu'ils se qualifient pour l'équipe A. C'est beaucoup plus important. Et ça marche bien pour l'instant. Nous avons déjà pu faire avancer six gars", nous apprennent ces propos repris par le Nieuwsblad. "Un tel tournoi est immédiatement une belle expérience pour ces gars-là. Ils apprennent ainsi à s'éloigner de chez eux pendant un mois et à vivre en groupe."

Il a également évoqué les cas d'Onana et d'Openda, sélectionnés donc chez les Diables et qui pourraient faire leurs premières minutes tout bientôt. "Surtout, ils doivent s'amuser. Mais aussi pour faire comprendre à ces autres joueurs, ces stars mondiales, que les U21 belges signifient effectivement quelque chose. Qu'il y a ici de jeunes invités avec des qualités qui doivent encore passer par un processus."

Le sélectionneur voit également des jeunes arriver depuis les U19 et s'affirmer dans son groupe. "Je vois donc beaucoup de nouveaux visages ici. Écoutez, Johan Bakayoko vient d'arriver ici. C'est un nouveau visage dans mon équipe. Johan, tu ne savais même pas hier que j'existais, n'est-ce pas ?", a-t-il blagué.