Castagne a vécu une période difficile : "Je suis resté solide mentalement"

Blessé au début de l'Euro 2020, Timothy Castagne a ensuite vécu une saison délicate en club, mais s'est accroché.

Dès le premier match de l'Euro 2020, Timothy Castagne se blessait lourdement : une fracture orbitale qui allait l'éloigner des terrains quelques mois, et lui faisait manquer une grande compétition qu'il abordait comme titulaire. Désormais, le voilà prêt à oublier cette déception, à six mois du Mondial. "Aujourd'hui, je me sens bien. Je peux être content d'être revenu si vite après cet accident", se réjouit le joueur de Leicester. "J'ai encore subi une blessure pendant la saison, mais c'était un problème récurrent à l'épaule qu'il fallait régler car cela faisait quelques années que ça m'embêtait".

Aujourd'hui, Castagne n'a aucune séquelle de ces deux blessures. "Je crois que je peux me réjouir de rejouer. Maintenant, individuellement et collectivement, ça a été une saison un peu moindre. Mais après la déception de l'Euro, je suis resté fort mentalement", estime-t-il. Timothy est également devenu papa, un sacré changement. "C'est surtout en termes de sommeil que ma vie a changé (sourire). J'essaie de profiter un maximum des mises au vert pour récupérer. Mais à part ça, ce n'est que du bonheur, bien sûr".