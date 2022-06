"Je vais redevenir ce que j'étais en enchaînant les matchs"

Eden Hazard retrouve les joies de jouer un match de football.

Eden Hazard est de retour. Titulaire, le capitaine des Diables Rouges a été excellent pendant 65 minutes. Au bout, il y a eu la victoire qui fait (un peu) oublier la défaite contre les Néerlandais: "C'est une belle réaction, on se devait de réagir par rapport au match des Pays-Bas", a déclaré Eden Hazard au micro de RTL Sport. "On avait bien commencé, même si on encaisse ce but. Mais nous avons eu la bonne réaction, avec une belle ambiance."

D'un point de vue personnel, Eden semble revenir à son meilleur niveau: "Il y a du mieux oui, je vais redevenir ce que j'étais en enchaînant les matches, les minutes. Il a manqué un petit but, pourtant j'ai eu les occasions, mais j'espère les garder pour les prochains matches".

Tout le monde l'espère !