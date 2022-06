Les Diables Rouges réagissent parfaitement et atomisent la Pologne !

Quel match de la part des Diables Rouges, et surtout quelle seconde mi-temps !

Alors que vendredi passé, le Stade Roi Baudouin avait des airs de fête au coup d'envoi pour le derby du Plat Pays, la gifle subie a semblé refroidir tout le monde et tendre encore un peu plus les relations entre les Diables et leur public. Après les éliminations à l'Euro et lors du Final 4, la lourde défaite de vendredi met du sel sur la plaie à six mois du Mondial. Et ce mercredi, c'est même des airs de...match à l'extérieur que prend la réception de la Pologne : les supporters polonais sont partout, dans leur tribune comme dans les travées.

Venus de Pologne comme de la diaspora locale, les supporters polonais mettent donc la pression à un onze légèrement remanié (Batshuayi, Tielemans, Carrasco et la surprise Dendoncker commencent). Mais les Diables ne s'en laissent pas compter. Dès l'entame de match, cela combine vite et bien : Hazard feinte magistralement, Batshuayi est isolé...et place sur le poteau. Eden n'a plus qu'à la mettre...et ne la met pas (4e). Il se rattrape d'une talonnade géniale au bout d'un contre, cette fois Batshuayi met au fond...mais était hors-jeu (5e).

Dans l'autre sens, la Pologne tente des contres, via les vivaces Zielinski et Kaminski. Leander Dendoncker, très mobile, réussit quelques très belles interventions devant Lewandowski et relance son équipe ; Krychowiak, dépassé, est rapidement jauni (14e) en fauchant KDB. La Belgique trouve de plus en plus facilement le dos de la défense polonaise et Michy Batshuayi force Dragowski à un premier arrêt (17e). Mais il suffira d'une (grosse) erreur : Dendoncker suit Zielinski qui rentre dans l'axe, Szymanski trouve Lewandowski en un temps...la suite est classique (0-1, 28e). Carrasco, côté gauche, couvre le futur-ex-buteur du Bayern.

Les Diables réagissent cependant très bien : les trajectoires de passe sont de plus en plus tranchantes, De Bruyne trouve le dos de la défense polonaise et un centre de Carrasco force Dragowski à repousser péniblement dans l'axe. Castagne remet bien à Axel Witsel, dont la frappe surpuissante ne laisse aucune chance au portier adverse (42e, 1-1).

La seconde période est lancée sur le même schéma : une Belgique qui presse, une Pologne qui part en contre - et Lewandowski, trouvé côté gauche, manque de surprendre à nouveau Mignolet (51e). Piotr Zielinski, surtout, se démène, mais l'ailier du Napoli est un peu seul. Les Diables prennent l'ascendant : il faut un grand Bartolomej Dragowski devant Batshuayi (53e), puis sur une frappe enroulée d'Eden Hazard pour éviter le 2-1. Castagne, ensuite, envoie une frappe tendue qui frôle le poteau (56e).

La délivrance viendra des pieds...de celui qui a été très critiqué pour sa motivation supposée : Kevin De Bruyne. Sur une récupération haute de Toby Alderweireld, Hazard trouve parfaitement la star de Manchester City, qui n'a qu'à conclure (59e). Le capitaine des Diables passe tout près de son petit but avant de sortir, mais Dragowski intervient encore (64e). Il n'y en a plus que pour la Belgique dans cette dernière demi-heure qui s'amorce.

La prudence reste cependant de mise, mais malgré les premiers changements, la pression ne se relâche pas. Leandro Trossard, magnifiquement trouvé par Batshuayi côté droit, fait le crochet qu'il faut et fusille le gardien pour faire le break et soulager tout le monde (3-1, 73e). De manque de motivation, il n'en est clairement plus question ce soir au vu du pressing placé. Côté Pologne, on prend le bouillon, mais la tribune visiteurs ne cesse pas de chanter, écharpe tendue, comme rarement on l'a entendu au Heysel.

C'est cependant le public belge qui se lâchera face à une merveille : celle de Leandro Trossard, encore. Sur un corner joué à deux, l'ailier de Brighton & Hove Albion envoie une frappe enroulée qui s'en va décrocher la toile d'araignée du but de Dragowski. Volontaire ? Jan Vertonghen n'a pas l'air d'y croire, mais Trossard ne quittait pas le but des yeux (4-1, 80e). Leander Dendoncker ne le quitte pas non plus des yeux quand il envoie un missile de l'extérieur du rectangle, bondissant à ras de terre, pour faire 5-1. Sévère, mais juste, au vu de ce qu'a montré la Pologne en seconde période (83e).

Quelques pétards seront encore lancés par les supporters visiteurs, et Buksa alertera Mignolet (87e). Côté belge, Loïs Openda et Wout Faes auront droit à leurs premières minutes, et l'attaquant vedette de Vitesse Arnhem (et Bruges) les fête même avec son tout premier but. Bien trouvé dans le rectangle côté droit, il donne au score des airs de set de tennis (6-1), prouvant son sens du but, juste avant le coup de sifflet final. Le job est fait, et bien fait : les Diables ont régalé leurs supporters, et reprennent confiance pour cette "préparation au Mondial", comme l'appelle Roberto Martinez. Rappelons que c'est aussi une compétition...