(Exclusif) Ryan Mmaee pour remplacer Deniz Undav à l'Union Saint-Gilloise ?

Deniz Undav a quitté l'Union Saint-Gilloise pour Brighton & Hove Albion. Le dauphin du Club de Bruges va donc devoir trouver un attaquant. Une tête connue serait sur la liste unioniste.

Avec Deniz Undav, l'Union Saint-Gilloise tenait une perle rare. L'Allemand a inscrit 26 buts en championnat cette saison, délivré 10 assists et formait un duo du tonnerre avec Dante Vanzeir. Sans surprise, Undav est parti, mais l'USG a été prévenue tôt : dès le mercato hivernal, son départ pour Brighton était acté pour la fin de saison. La direction a donc travaillé en coulisses à un remplaçant.

Et parmi les options envisagées, il nous revient que figurerait un certain Ryan Mmaee (24 ans). Depuis l'été dernier, Mmaee, formé au Standard de Liège, fait le bonheur de Ferencvaros, en Hongrie. Pour le club de Budapest, il a inscrit 19 buts en 37 rencontres toutes compétitions confondues. La meilleure saison de sa carrière jusqu'ici, qui a valu au Belgo-Marocain de devenir international avec les Lions de l'Atlas. En 11 caps, notamment en Coupe d'Afrique, Mmaee a inscrit 4 buts.

Des premiers contacts ?

Selon nos informations, des contacts auraient été pris entre l'Union et l'entourage de Ryan Mmaee. Celui-ci est sous contrat jusqu'en 2024 à Ferencvaros, et estimé à 2,2 millions d'euros. Un montant accessible pour l'USG. L'attaquant passé par l'Apollon Limassol et Aarhus n'a jamais fait d'un retour en Belgique une priorité, mais une offre émanant du top belge et, surtout, d'un club jouant l'Europe serait bien sûr digne di'ntérêt.

L'USG n'est pas le seul club intéressé. Ainsi, le Celtic Glasgow serait aussi sur les rangs pour tenter d'attirer l'international marocain. Rien de concret à ce stade, mais rien d'écarté non plus. Affaire(s) à suivre.