Michy Batshuayi, les incertitudes persistent

Aligné en pointe en l'absence de Lukaku, l'attaquant du Besiktas n'a pas livré sa meilleure prestation sous le maillot des Diables face à la Pologne. Peut-il être une solution dans le onze de base ?

Mercredi soir, le Stade Roi Baudouin a vécu une belle soirée de football. Face à une Pologne soutenue par des supporters venus en masse, les Diables ont d'abord tergiversé, avant de dérouler en fin de match.

Aligné en pointe, Michy Batshuayi n'a pas marqué, mais n'a surtout pas rassuré quant à sa capacité d'influencer sur un match pendant 90 minutes. Tout d'abord, la formation adoptée par Martinez, sans réellement de joueur venant se placer juste derrière l'attaquant, n'a pas aidé. Le liant n'a pas manqué, mais la plupart des actions offensives ont été enclenchées par un De Bruyne en verve, ou par un "duo" Hazard - Carrasco qui a dédoublé plusieurs fois sur l'aile gauche.

Souvent esseulé, Michy n'a pas pu profiter de beaucoup de ballons. Avec seulement 18 contacts de balle, il est le titulaire ayant le moins touché le cuir. Habitué à rentrer en tant que joker, il n'a cette fois-ci pas honoré sa réputation de finisseur, en frappant le poteau en tout début de match, en marquant mais étant hors-jeu, puis touchant à nouveau le montant dans cette même position illicite. Au total, selon SofaScore, il compte 3 grosses occasions manquées.

Signalé plusieurs fois hors-jeu, Batsman n'a pas été hier réellement utilisé en tant que pivot, et l'une des seules rares fois où il l'a été, cela a amené le premier but de Trossard. Pas beaucoup de ballons exploitables sur les centres non plus, malgré le fait qu'on ait essayé maintes fois de le joindre.

Des stats très impressionnantes avec les Diables : 24 goals en 42 matchs. Et si l'on dit qu'il est habitué à être un joker de luxe - c'est aussi la force des choses, avec Lukaku en concurrent - il a marqué plus de la moitié de ses buts (14) en étant titulaire. Jamais facile de se prononcer, donc, car les Diables ont joué durant une grosse partie de la rencontre face à un bloc bas, sans réellement de possibilités de combiner ou d'exploiter totalement des attaques placées. Il n'empêche qu'on a besoin d'un tueur lorsque Lukaku est blessé, hors-forme, ou qui sait si Martinez veut revenir à un système avec deux avants. Derrière dans la hiérarchie, Openda semble déjà pousser et saisir sa chance...