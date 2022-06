Bonne nouvelle pour Eden Hazard: le Real ne devrait pas transférer de joueur offensif !

Le Diable Rouge aura alors l'occasion de démontrer qu'il est bien de retour !

Après l'échec du recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne devrait pas chercher un autre renfort offensif pour la saison prochaine. Alors que le nom de Raheem Sterling (Manchester City) circule dans la capitale espagnole, la radio COPE affirme que la Casa Blanca ne signera finalement aucun attaquant cet été.

Si Mbappé était considéré comme un renfort de poids pour le présent et l'avenir, le champion d'Espagne et d'Europe ne voit désormais pas l'intérêt de recruter quelqu'un à ce poste parmi les autres solutions disponibles. L'entraîneur Carlo Ancelotti veut continuer de s'appuyer sur Karim Benzema, Vinicius Jr, Rodrygo et Marco Ansensio. En cas de départ de Luka Jovic et Mariano Diaz, les Merengue conserveront Borja Mayoral, qui va revenir d'un prêt à Getafe.