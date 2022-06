Gabriel Jesus: Arteta s'agace !

L'Espagnol voit que le dossier n'avance pas.

Depuis plusieurs semaines, l'attaquant Gabriel Jesus (25 ans, 28 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) se trouve sur le départ de Manchester City à l'occasion de ce mercato d'été. Et très rapidement, Arsenal s'est positionné pour récupérer l'international brésilien. Sauf que les Gunners n'ont pas vraiment avancé sur ce dossier et d'autres clubs, notamment Tottenham, commencent à s'activer.

Une situation qui agace sérieusement l'entraîneur du récent 5e de Premier League Mikel Arteta, selon les informations du Daily Mail ce samedi. En effet, le technicien espagnol ne comprend pas l'indécision de ses dirigeants et craint de rater une belle opportunité avec Jesus, qui dispose d'un bon de sortie fixé entre 45 et 50 millions d'euros.