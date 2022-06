Un Clasico Barça-Real...aux USA cet été

Le FC Barcelone et le Real Madrid effectueront une tournée aux Etats-Unis cet été. Pour l'occasion, les deux rivaux historiques s'affronteront en match amical à Las Vegas, le 23 juillet prochain. C'est le Real Madrid qui a annoncé la nouvelle, révélant également le reste de son calendrier pour cette tournée. Les champions d'Europe affronteront ainsi l'America et la Juventus, à San Francisco et Los Angeles, après le Clasico.

