Le Cercle de Bruges va lever l'option d'un ancien Rouche

Le joueur appartient actuellement au club italien de Cagliari.

Formé à l'Inter Milan, Senna Miangue s'est engagé en 2017 avec Cagliari. Alors qu'il était considéré comme l'un des arrières gauches les plus talentueux de sa génération, l'ancien international espoirs n'a plus mis les pieds en Sardaigne depuis la saison 2017-2018. Le Standard de Liège, Eupen et maintenant le Cercle de Bruges, Senna Miangue n'a pas cessé d'être prêté durant la première partie de sa carrière.

Malgré une série de blessures, l'arrière gauche a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, ce qui a suffi à convaincre la direction brugeoise, qui va lever l'option d'achat dans les prochains jours, selon le média sarde Centotrentuno. Miangue réalise d'ores et déjà la préparation d'avant-saison avec le Cercle et sera de la partie pour affronter l'AS Monaco (25 juin) et l'OGC Nice (9 juillet) en match amical.