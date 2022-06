Les uns déjà en vacances, les autres pour finir sur une bonne note

Les Diables finissent leur longue saison ce mardi face à la Pologne. Avec un effectif réduit et plusieurs incertitudes. Dans quel état d'esprit sont les Diables pour ce match ?

Dans cette Ligue des Nations, nos Diables sont un peu sur courant alternatif. Irréguliers, ils ont présenté le très bon, le moyen et le mauvais. Tantôt efficaces et entreprenants offensivements, tantôt solides défensivement mais peu inspirés devant, tantôt désoeuvrés et dominés, aucun des trois matchs proposés jusqu'ici n'a été le même. L'idéal serait évidemment de conclure ce mardi par une victoire, afin de rassurer mais aussi de garder une chance de se qualifier pour le tour suivant, mais les corps semblent émoussés, fatigués : cette Ligue des Nations est peut-être bien "de trop".

Alors que Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier ont été autorisés à quitter le groupe samedi dernier, cela a été au tour de Dedryck Boyata, Romelu Lukaku et Amadou Onana d'annuler leur présence, et de confirmer leur départ en vacances après une saison très longue et éprouvante.

Plutôt que de se focaliser sur ces départs prématurés, Martinez pourra remanier son effectif, et au final en profiter pour tester de nouvelles choses. Seulement 5 joueurs du groupe n'ont pas encore reçu de temps de jeu dans cette Ligue des Nations : Matz Sels, Brandon Mechele, Thomas Foket, Alexis Saelemaekers et Adnan Januzaj. Si cette compétition est une préparation pour la Coupe du monde, alors l'enjeu d'une victoire mardi devra être en mis en parallèle avec l'importance de faire jouer le plus de monde possible. Martinez l'a déjà fait pour les derniers amicaux de mars, à voir si ce sera le cas ce mardi. Après cela, ce sera les vacances, autant terminer sur une bonne note, même si parfois vouloir n'est pas pouvoir.