Quels sont les Diables gagnants de ce quatuor en Ligue des Nations ?

Comme souvent, la trêve internationale a livré son lot d'enseignements. Focus tout d'abord sur ceux qui ont confirmé, ont levé des incertitudes ou ont même surpris.

Leander Dendoncker

Aligné un peu à la surprise générale à droite de la défense après la dérouillée subie face aux Néerlandais, celui qui est habitué à évoluer en tant que milieu à Wolverhampton a répondu présent. Malgré une erreur sur le but de Lewandowski au stade Roi Baudouin, Dendoncker a rassuré de maintes fois, montrant qu'il pouvait être une solution fiable à ce poste. Il doit encore s'améliorer à certains égards, ce qui est logique puisque ce n'est pas son poste de prédilection - c'était d'ailleurs le cas lorsque Carrasco avait été essayé en tant que piston gauche. Son profil apporte un réel plus, lui permettant d'enclencher des sorties de défense et de tirer de loin, parfois avec réussite comme on a pu le voir face aux Polonais à Bruxelles. Il faudra compter sur lui au Qatar, et il y a fort à parier que ce sera à ce poste.

© photonews

Leandro Trossard

Lui aussi ne fait que monter en puissance. Déjà très en vue lors des amicaux de mars - avec un but et deux assists face au Burkina Faso, le petit ailier de Brighton a fait une montée tonitruante face à la Pologne, avec deux très jolis buts. Titularisé face au Pays de Galles, il est à nouveau monté face aux Polonais et bien failli marquer. Ses mouvements incessants sur la droite ont déconcerté l'adversaire et font preuve d'une profondeur de profil rare. S'il continue à progresser de la sorte, il se pourrait bien qu'il devienne plus qu'un second couteau.

© photonews

Youri Tielemans

Souvent critiqué avec les Diables, notamment après un Euro en demi-teinte, Youri s'est montré sous un bien meilleur visage en ce mois de juin. Très actif à la récupération - pas toujours à bon escient lors du premier match contre la Pologne - et assez créatif dans les phases offensives, le milieu de Leicester a ensuite marqué son 5e but chez les Diables contre le Pays de Galles, avant de sortir une prestation de très haute facture à Varsovie. On veut le voir comme ça tout le temps chez nos Diables.

Eden Hazard

Oui, Eden fait partie de ceux à qui cette Ligue des Nations a fait du bien. Sorti à la mi-temps contre les Pays-Bas, le Brainois a réalisé une très bonne performance contre la Pologne, où il ne lui a réellement manqué qu'un but. Laissé quasiment au repos à Cardiff, Eden s'est bien moins montré mardi, même si cela ne s'est joué à rien qu'il inscrive son premier but depuis septembre dernier avec les Diables. Du temps de jeu, quelques bons mouvements, des sensations retrouvées. Pour l'instant, on s'en contentera.

Simon Mignolet

Sauf surprise, il sera notre deuxième gardien au Qatar. Abandonné par sa défense face aux Pays-Bas, impuissant sur le but de Lewandowski, il aura suffi d'un seul arrêt du Brugeois pour qu'il confirme sa fiabilité. Sans lui, Zalewski aurait égalisé. Incontournable, juste derrière l'intouchable Courtois.

Michy Batshuayi

Il l'a dit lui même après le match : Michy a marqué des points. Sans réellement convaincre sur l'ensemble de ses matchs, l'attaquant a marqué deux fois, et sans son but face à la Pologne qui sait comment cela se serait passé. Il a beau ne pas toujours être régulier sur 90 minutes, ne pas toucher beaucoup de ballons, on a senti qu'il voulait vraiment participer au jeu et faire autre chose qu'attendre les ballons. Il sera, sans aucun doute, le numéro 2 en attaque derrière Lukaku.

Lois Openda

Monté au jeu puis presque directement buteur face à la Pologne, l'attaquant de Bruges peut s'estimer heureux. Monté en toute fin de match face aux Gallois puis auteur de plusieurs bon appels sur la pelouse de Varsovie, le joueur du Club de Bruges aurait même amélioré ses stats s'il avait été un peu plus adroit. Il semble avoir marqué des points dans sa concurrence avec Origi et Benteke.

Le duo Vertonghen - Alderweireld

Après sa prestation très moyenne et critiquée face aux Pays-Bas, l'ancien tandem inséparable de Tottenham a été reconduit les deux fois face à la Pologne. Les deux ont beau être vieillissants, ils restent indiscutables aux yeux de Martinez. Bien trop de métier, d'expérience pour que les autres bénéficient d'autre chose que les miettes. Une bonne chose ? Chacun se fera son avis. Il n'empêche que cette défense a tenu bon face à la Pologne au retour, et que cela n'a pas été le cas face au Pays de Galles. Rien que pour les transversales d'Alderweireld, on veut bien encore l'avoir titulaire chez les Diables un petit temps... Cela suffira-t-il pour réussir une Coupe du monde ? Trêve de bavardage, place à la patience.