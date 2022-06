L'état de santé de Frank Arnesen (ex-Anderlecht) pointé du doigt : "C'est totalement absurde"

La capacité du directeur technique de Feyenoord a faire son travail dans son état, est remise en question.

L'ancien Directeur Marketing de Feyenoord Chris Woerts a révélé des éléments inquiétants sur l'état de santé de Frank Arnesen lors de l'émission Vandaag Inside.

"Frank Arnesen a contracté une infection au genou. Au moment de la finale de la Conference League, son genou était aussi gros qu'un ballon mais il est quand même allé à Tirana pour le match. Cela n'a pas aidé et il doit suivre un traitement à la pénicilline au moins jusqu'en septembre. Il est confiné à son domicile. Il va au club de temps en temps, mais il ne peut pas faire grand-chose, c'est pourquoi Arnesen doit être remplacé. C'est un problème pour Feyenoord, car nous sommes à la période la plus importante de la saison", a partagé Woerts.

La réaction de l'ancien DT Anderlechtois ne s'est pas faite attendre : "Je suis en rééducation et suivi par le staff médical de Feyenoord. Mais je suis en mesure de faire mon travail. J'ai lu des choses selon lesquelles je ne serais plus capable de travailler, mais c'est totalement absurde. J'espère être suffisamment mobile pour me rendre au camp d'entraînement en Autriche début juillet", a répondu le Danois dans les colonnes d'Algemeen Dagblad.