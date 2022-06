Accord trouvé entre l'Inter et Chelsea pour Lukaku !

On le sait depuis plusieurs jours les négociations sont en cours entre Chelsea et l'Inter pour un retour de Romelu Lukaku à l'Inter. Ce mardi soir, Fabrizio Romano annonce que les deux clubs sont tombés d'accord.

Il annonce un accord à hauteur de 8 millions d'Euros entre les deux clubs. Il n'y a ni obligation d'achat ni option d'achat dans le contrat de location du joueur de Chelsea.

Inter are closing on Romelu Lukaku deal with Chelsea. €8m loan fee plus add ons proposal set to be accepted, final details are being discussed right now. Deal almost done. 🚨🔵 #CFC



Paperworks are being prepared with NO buy obligation or option clause. #Inter @MatteoBarzaghi pic.twitter.com/05apmUVmho