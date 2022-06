Van den Bulck est le nouveau président de la Royal Belgian Football Association

Sans suspense puisqu'il était le seul candidat.

Paul Van den Bulck a été élu à la tête de l'Union belge de football pour un mandat de deux ans. L'avocat, passé par l'ULB était le seul candidat en lice pour ce poste. Non affilié à un club, il devient le premier président "indépendant" à la tête de la fédération belge de football.



Il y a un eu plus d'un an, Van den Bulck avait intégré le conseil d'administration en compagnie de Pascale Van Damme. Il succède à Robert Huygens qui assurait l'intérim depuis la démission de Mehdi Bayat.