Un joueur du PSG réaffirme son envie de rester

Il n'a pourtant pas beaucoup joué cette saison avec le champion de France.

Le Paris Saint-Germain est plus que prévenu : Ander Herrera (32 ans, 28 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) n'a pas l'intention de quitter la capitale cet été. Pour le quotidien AS, le milieu de terrain espagnol a répété son désir de rester à Paris.

"Oui, ça fait trois ans et je suis content. Je pense que c’est un projet où nous avons encore besoin de la cerise sur le gâteau comme tout le monde le sait (la Ligue des Champions, ndlr). Aussi exigeant que je sois envers moi-même, je veux continuer et profiter d’un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs de l’univers. J’aime le quotidien, la ville et mes collègues. Ma famille est heureuse et je veux continuer", a assuré l'ancien Mancunien.

Si le champion de France souhaite s'en séparer, le natif de Bilbao ne lui facilitera pas la tâche...