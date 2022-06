Loïs Openda aurait tranché concernant son avenir au Club de Bruges

Le prêt de Loïs Openda à Vitesse a pris fin. En principe, il devrait reprendre l'entraînement avec le Club de Bruges le 4 juillet, mais l'attaquant de 22 ans a d'autres projets.

Le nouvel entraîneur Carl Hoefkens et le conseil d'administration des du Club de Bruges aimeraient conserver Loïs Openda la saison prochaine, mais l'attaquant souhaiterait partir et décrocher un transfert à l'étranger, selon Het Gazet van Antwerpen. La saison dernière, il a marqué 18 fois en 33 matchs pour Vitesse et il veut profiter de ses belles statistiques. De plus, les chances qu'il obtienne une place de titulaire au Club sont apparemment minces, étant donné les transferts que les Gazelles cherchent à effectuer.

Openda espère donc obtenir un transfert avant de devoir reprendre l'entraînement au Club. L'intérêt est grand après sa saison réussie en Eredivisie. Entre-temps, il a également fait ses débuts avec les Diables Rouges et a marqué un but lors de sa première sélection.