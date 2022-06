Officiel : un médian débarque à Zulte-Waregem

Un nouveau renfort pour Essevee et Mbaye Leye.

Novatus Dismas Miroshi est un joueur de Zulte Waregem.

Le club coaché par Mbaye Leye a transféré le Tanzanien de 19 ans qui arrive du Maccabi Tel Aviv et s'est engagé pour trois saisons.

Miroshi est un milieu de terrain qui compte également dix sélections en équipe nationale.

"Après avoir discuté avec l'entraîneur et le comité, j'ai été rapidement convaincu par le projet et je me réjouis de faire partie d'Essevee", a partagé le joueur sur le site du club.