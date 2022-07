Adrien Trebel autorisé à reprendre l'entraînement avec Anderlecht

S'agira-t-il de sa troisième - ou déjà de sa quatrième chance - à Anderlecht ? Adrien Trebel débute sur un pied d'égalité avec ses coéquipiers et a repris l'entraînement avec le groupe A hier.

Adrien Trebel semble avoir plus de vies qu'un chat à Anderlecht. Depuis cinq ans qu'il est là, il a ete mis sur le côté au moins à trois reprises, mais à chaque fois, il est repris - pour un certain temps. Sous la direction de Vincent Kompany, les choses étaient claires : il n'était plus autorisé à s'entraîner avec l'équipe A puis avait été prêté club suisse de Lausanne.

Felice Mazzù, cependant, veut lui donner sa chance. Il n'a pas pu commencer la préparation en raison de petits désagréments, mais hier il était de retour sur le terrain d'entraînement. Juste à temps pour la préparation estivale et les matchs importants qui s'annoncent. Peut-il revenir sur le devant de la scène ?