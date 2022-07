Laporta annonce deux recrues estivales (un peu attendues)

Les deux joueurs sont en fin de contrat.

C'était un secret de Polichinelle, mais Joan Laporta a tout de même tenu à rassurer les quelques supporters barcelonais inquiets. Le défenseur central Andreas Christensen (26 ans, 34 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) et le milieu de terrain Franck Kessié (25 ans, 39 matchs et 7 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) vont bien s'engager avec le FC Barcelone.

"Nous présenterons Kessié mercredi et Christensen jeudi", a confié ce samedi le dirigeant des Blaugrana à la presse espagnole. Le premier était en fin de contrat avec le Milan AC et devrait s'engager pour cinq saisons avec le Barça. Le second, aussi libre après avoir refusé de prolonger avec Chelsea, doit également signer un bail de cinq ans en Catalogne.