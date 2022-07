Un titulaire d'Anderlecht en route vers Burnley, Trebel probablement réhabilité

Alors que le Sporting d'Anderlecht semble encore avoir besoin de renforts à certaines positions, le milieu de terrain semble déjà surpeuplé. Un départ semble donc obligation, et c'est Josh Cullen qui est le plus proche de la sortie.

Le championnat débute dans un petit peu moins de trois semaines et les équipes les plus avancées dans leur préparation commencent à finaliser leur effectif pour la saison prochaine. C'est notamment le cas du Sporting d'Anderlecht, qui s'apprête à boucler l'arrivée de Sebastiano Esposito, en pointe. Si d'autres postes sont encore recherchés, le club bruxellois a surtout pléthore de milieux de terrain dans son noyau.

Kana, Cullen, Olsson, Ait El Hadj, Verschaeren, Ashimeru, Arnstad, Trebel... Felice Mazzù dispose d'énormément d'options pour remplir son entre-jeu, et c'est bien l'irlandais qui devrait se diriger vers la porte de sortie. Le joueur de 26 ans n'a plus qu'un contrat d'un an, qui n'a pas encore été renouvelé, et Vincent Kompany souhaite le prendre dans ses valises à Burnley. Une offre de 2M € est d'ailleurs attendue par la direction mauve.

Indéboulonnable sous Vincent Kompany, Josh Cullen devrait donc rejoindre son ancien entraîneur la saison prochaine. Et en un petit peu plus d'une mi-temps, Adrien Trebel a prouvé qu'il était parfaitement capable de reprendre ce rôle. Grassement payé, l'ancien joueur du Standard de Liège est encore au club pour une saison. Alors pourquoi ne pas s'en servir ?