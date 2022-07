Nainggolan, pas convaincu par l'arrivée d'Alderweireld ? "Un très bon joueur, mais..."

Le nom de Toby Alderweireld est de plus en plus mentionné à l'Antwerp. Cependant, l'expérimenté défenseur n'est pas présent au camp d'entraînement du club anversois, en Autriche. En conversation avec Gazet van Antwerpen, Radja Nainggolan a parlé de son ancien (et futur ?) coéquipier.

"Je l'ai croisé une fois, mais ils discutaient encore à l'époque. Toutes les parties sont apparemment positives. Mais que Toby ne soit pas encore là, ce n'est pas si positif", sourit Radja Nainggolan. Avec sa grande expérience, Alderweireld devrait être en mesure d'apporter une énorme injection de qualité dans la défense anversoise. Nainggolan a cependant des doutes et se demande si son ancien collègue chez les Diables Rouges est bien ce dont son équipe a besoin. "Toby est un bon joueur, mais... Avec Engels, nous avons déjà quelqu'un avec ce genre de profil. Il est grand, fort techniquement et lit bien le jeu. Dommage qu'il ait été souvent blessé la saison dernière. Je pense que nous devrions le garder", a déclaré le Ninja.