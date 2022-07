Officiel : Manchester City accueille sa pépite argentine

Les Cityzens officialisent la venue d'un attaquant très prometteur.

Gabriel Jesus à peine parti à Arsenal, ManCity n'a pas tardé à officialiser l'une de ses cibles de ce mercato. Les champions d'Angleterre ont ainsi réussi à attirer Julian Alvarez (22 ans). Le jeune attaquant arrive en provenance de River Plate. A noter que son transfert avait été annoncé le 31 janvier dernier. Alvarez s'est engagé pour une durée de 5 ans et demi.

"Je suis incroyablement heureux et je me sens prêt à jouer pour City", a-t-il déclaré."C'est, sans aucun doute, l'une des plus grandes équipes du football mondial. Il suffit de voir ce que cette équipe a gagné au cours de la dernière décennie pour comprendre la qualité de la formation."