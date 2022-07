Porté disparu, Charly Musonda donne de ses nouvelles !

Alors que Marca avait déclaré qu'il était disparu, Charly Musonda Jr s'est exprimé pour le quotidien espagnol.

Charly Musonda Jr a effectué une sortie médiatique après avoir été annoncé par le journal Marca comme porté disparu. Après des tests concluants à Zulte Waregem, le joueur avait quitté le club sans donner signe de vie.

"Nous ne savons pas où il est et nous ne savons pas non plus si nous pouvons encore compter sur lui. Il ne s'est plus présenté l'entraînement et nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Est-ce qu'il reviendra ? Nous n'en savons rien", avait déclaré Eddy Cordier, le directeur général de Zulte Waregem.

Suite à l'article publié par le média espagnol, l'ex-grand espoir du football belge a tenu à rassurer : "Je vais bien, pas de problèmes. Je serai bientôt de retour sur les terrains. Je me reconstruis petit à petit et j'espère pourquoi pas revenir en Espagne (ndlr : il avait été prêté à l'époque au Real Betis). J'ai encore 10 ans à prester dans le football de haut niveau. Je suis serein, j'ai la foi."

Reste à savoir désormais où le joueur évoluera la saison prochaine...