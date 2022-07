🎥 Tel père, tel fils ? Roméo Beckham tient ses promesses aux USA et inscrit un joli but sur coup-franc

Le fils de David Beckham, Roméo, est également footballeur et étale ses qualités avec l'équipe de jeunes de l'Inter Miami.

Il n'a que 19 ans, et n'a certainement pas besoin du football pour mener une vie de strass et paillettes, mais Roméo Beckham est visiblement mordu de sport comme son père, et en a hérité un peu du talent. Actif à l'Inter Miami, pour l'instant en équipe réserve au sein de la MLS Next, Beckham dispute une saison de très bonne facture. Il a signé une 7e passe décisive ce week-end, et inscrit un joli coup-franc lors du derby contre Orlando. Son premier but, et il rappellera des souvenirs (ou mettra un coup de vieux) aux nostagiques.

Le jeune Beckham, meilleur passeur de son équipe et de loin, fait partie des joueurs pouvant espérer faire leurs débuts en MLS cette saison avec l'Inter Miami. Un tel nom lui garantit d'être très suivi...