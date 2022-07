L'incertitude habituelle règne au RFC Seraing

Comme chaque année, nous présentons les équipes de la future saison de Pro League. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le RFC Seraing.

Le RFC Seraing a donc sauvé sa peau au bout des barrages contre le RWDM. Un petit but de Mikautadze aura suffi au bonheur des Métallos qui ont su enchaîner sur une deuxième saison au plus haut niveau. Mais un an plus tard, est-ce que les choses ont changé ?

On aurait envie de répondre non. Mario Franchi est parti, mais c'est toujours l'incertitude au Pairay avant de reprendre cette saison. L'objectif sera la même : assurer le maintien et de ce fait une saison de plus en Pro League. On le sait, ce sera compliqué puisqu'il y aura cette saison 3 descendants et un barragiste. Les Mosans devront alors viser la 14ᵉ ou la 15ᵉ place.

Le coach

Cette chance, José Jeunechamps l'attendait depuis longtemps. Il y a bien eu un passage éclair à la tête du Standard il y a quelques années, et depuis le Liégeois s'est contenté de plusieurs postes de T2, au Cercle ou encore à l'Antwerp. La saison dernière, il avait réussi une belle année dans des conditions compliquées à Mouscron. Il a maintenant l'occasion de prouver sa valeur en D1A.

Le joueur

Guillaume Dietsch a changé de statut au fil des années. Après la montée lors de sa première saison, puis le maintien pour la seconde, il est cette fois international U21 avec la France. C'est un peu la saison de la confirmation qui l'attend, et il sait se montrer décisif comme lors du barrage face au RWDM.

Le mercato

Il y a du changement à Seraing cet été, mais on ne peut pas dire que Seraing se soit renforcé comme une équipe qui évitera la zone rouge. Le fils de Sergio Conceiçao est une inconnue, tout comme les jeunes talents Marvin Tshibuabua et Sandro Trémoulet, qui illustrent encore la filière franco-sérésienne. Renfort d'expérience : Christophe Lepoint, qui continue son tour de Belgique. Tout cela manque de mordant, et on s'attend à ce que Seraing continue son marché...