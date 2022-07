Selim Amallah : "Le Standard de Liège a accepté ma demande de départ"

L'international marocain le confirme : il va quitter le Standard de Liège cet été.

Alors que le Standard de Liège n'est pas encore parvenu à recruter le moindre joueur pour la saison prochaine, les Rouches ont déjà enregistré les départs de Samuel Bastien et de Jackson Muleka, en attendant celui de Selim Amallah.

Interrogé par 90football, l'international marocain s'est exprimé sur son avenir, qui se dessine loin du Bord de Meuse. "J'ai envie de changer d'horizon, et j'espère que cela va se conclure. J'ai dit au Standard que j'avais des envies d'ailleurs. Il me reste un an de contrat, et ils ont accepté. Je pense avoir fait mon temps dans le championnat belge, et j'ai envie de changer d'horizon."

C'est donc hors de Sclessin et de nos frontières que l'ancien joueur de Mouscron va poursuivre sa carrière. "Mon championnat préféré est le championnat espagnol, mais je ne suis vraiment pas compliqué. J'ai des contacts en France, en Espagne et en Angleterre. Je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine, mais la situation avance bien et j'espère connaître ma future destination bientôt."