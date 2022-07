Théo Bongonda entre Moyen-Orient, Turquie et Écosse

Un départ de Théo Bongonda se précise de plus en plus du côté de Genk. Le joueur considère ses options.

Théo Bongonda (26 ans) ne fera pas de vieux os à Genk. L'attaquant international congolais n'a plus qu'un an de contrat et devrait décrocher un transfert pour l'étranger cet été, après une saison 2021-2022 lors de laquelle il a inscrit 13 buts en 43 rencontres toutes compétitions confondues. Plusieurs clubs sont intéressés. Selon nos informations, la piste évoquée ce week-end, Al-Ain, existe bel et bien mais est loin d'être la seule.

Ainsi, Bongonda discuterait en ce moment, via son agent Fouad Ben Kouider, avec divers clubs intéressés. Les Glasgow Rangers, cités par la presse écossaise, sont bel et bien sur le coup, tout comme l'Olympiakos et le Fenerbahçe. Reste à voir quel club aura les faveurs du joueur et trouvera ensuite un accord avec le Racing Genk, qui avait déboursé 7 millions d'euros pour l'ancien de Zulte Waregem et ne le bradera donc pas...