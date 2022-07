Le Referee Department veut uniformiser le VAR : "Davantage de communication est nécessaire"

Comme le veut la tradition, le Referee Department avait réuni la presse ce mercredi à l'approche de la saison. Parmi les thèmes abordés, l'uniformité du VAR et des décisions plus rapides, a expliqué Stéphanie Forde, directrice opérationnelle.

L'uniformité, en particulier, a cristallisé les frustrations autour du VAR et le Département d'arbitrage de la Pro League le sait bien. Des phases semblables paraissaient analysées différemment. Dans un monde idéal, cela ne devrait pas arriver. "Nous avons déjà réalisé quelques améliorations techniques, mais allons continuer à évoluer sur ce plan", affirme Stéphanie Forde lors de la conférence de presse organisée par le Département.

"Nous allons mettre l'accent sur la formation et le développement des arbitres, ainsi que sur un meilleur feedback après coup", ajoute la directrice opérationnelle. "Le recrutement sera également renforcé, car il y a de plus en plus de matchs et cela signifie un besoin pour plus d'arbitres. Enfin, nous mettrons un point d'honneur à améliorer notre communication externe".

La communication, un énorme défaut

C'était en effet un point sensible. Malgré des conférences de presse prometteuses avant chaque saison et une volonté probablement très honnête de mieux communiquer, le Département arbitral de l'Union Belge manquait la cible depuis plusieurs saisons. Les débriefings du lundi étaient souvent très critiqués, et parfois à raison : les phases analysées étaient discutables, ou analysées de manière un peu difficile à suivre.

© photonews

Ces phases analysées le lundi resteront au programme, et seront plus nombreuses. "Nous analyserons davantage de décisions clefs du week-end écoulé sur notre site internet", promet Forde. "Sur les réseaux sociaux, Frank De Bleeckere en effectuera d'autres. Nous communiquerons également mieux avec les médias". Jusqu'ici, la communication avec la presse en cours de saison est en effet très limitée, voire peu recommandée pour les officiels.

Autre promesse faite à la Pro League : l'implication d'anciens professionnels, joueurs et coachs, dont les conseils seront écoutés, a affirmé Stéphanie Forde. On ne demande donc qu'à voir.