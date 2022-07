Retournement de situation dans le dossier Nielsen ?

Surprise : le Danois serait désormais favorable à un transfert vers La Gantoise !

Bientôt la fin de la saga Casper Nielsen ? Alors que les dernières nouvelles le pressentaient plutôt proche d'un départ vers l'étranger, sa discussion avec Hein Vanhaezebrouck aurait peut-être complétement changé la donne.

Le Nieuwsblad annonce en effet que le dernier vainqueur de la Coupe de Belgique serait la prochaine destination la plus probable du milieu de terrain danois. Il se rendra ce mercredi au Portugal pour le match contre le Sporting afin de faire quelques minutes.

L'Union, autrefois fort rigide, aurait adopté une position plus "constructive" et aurait accepté de baisser les frais de transfert. De 7 millions, l'on passerait désormais à 5 millions d'euros. Une somme que La Gantoise accepterait de payer.

Nielsen serait d'accord

Le joueur serait lui d'accord avec l'éventualité de rejoindre les Buffalos. Il considérerait Gand comme une étape supérieure. Comme quoi, Hein Vanhaezebrouck a bien fait d'insister, surtout lorsqu'on sait que Nielsen peut gagner 5 fois plus que ce qu'il percevait à l'Union.

Au niveau des autres prétendants, le journal flamand révèle qu'un club étranger est sur le Danois mais n'a pas soumis d'offre officielle. Plus de trace non plus de Bruges, depuis que Mogi Bayat a été mandaté par l'Union pour mener les négociations.

Ainsi, la situation pourrait se décanter assez vite...