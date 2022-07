Courtrai, l'année idéale pour grimper d'un palier ?

Rencontre aujourd'hui avec le KV Courtrai. 13e de la dernière saison de Pro League, les Kerels sont à la recherche de régularité.

Malgré quelques belles choses montrées la saison dernière, Courtrai a très vite compris qu'il n'avait plus rien à jouer. La faute à une série catastrophique en seconde partie de saison, qui a miné les ambitions courtraisiennes. Pourtant, on ne s'est presque jamais embêtés durant un match des Kerels. De réelles volontés offensives, de création de jeu et d'animation, mais un manque de régularité, de consistance, parfois de maturité.

L'objectif sera donc de ne pas se soucier le maintien et de viser plus haut. L'effectif est fourni et présente assez de garanties pour candidater pour une place dans les Europe Play-offs.

Courtrai devra, probablement, faire sans Faiz Selemani. Le numéro 10 a été élu meilleur courtraisien de la saison et a des envies d'ailleurs. Dernièrement, son transfert vers Genk a capoté. Mais ne nous faisons pas d'illusions : il ne sera plus un joueur de Courtrai pour très longtemps.

D'autres joueurs importants sont partis : Trent Sainsbury, Ante Palaversa, Marlos Moreno, Mohamed Badamosi, Rachid Alioui ou encore Ryan Reynolds.

Par contre, le KVK s'est déjà activé pour trouver des nouvelles recrues. Dion De Neve est arrivé de Zulte, tandis que Deinze a fourni deux joueurs qui auront un rôle à jouer : l'ailier prometteur Youssef Challouk et la doublure d'Ilic dans les cages, Tom Vandenberghe. Habib Keita (20 ans) a été prêté par Lyon et viendra pour prendre de l'expérience.

Mais aussi et surtout, l'homme à suivre sera Massimo Bruno. Après une expérience à Charleroi minée par une grave blessure puis une expérience en D2 turque, il revient en Belgique pour se relancer. Il est attendu au tournant, au vu de son talent.

Au rang des autres joueurs à suivre de près : Dylan Mbayo, Abdelkahar Kadri, Pape Gueye, Amine Benchaib et Nayel Mehssatou.

© photonews

Le coach sera à nouveau Karim Belhocine. L'ancien tacticien de Charleroi voudra continuer à voir ses hommes et ses préceptes évoluer, progresser, mais surtout porter leurs fruits.

Habitué à toujours voir le positif, son plus grand défi sera aussi pour lui de franchir un palier avec les Kerels.