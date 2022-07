Une autre grande écurie de Premier League rentre dans la course pour Sergio Gomez

Si Anderlecht veut garder Sergio Gomez la saison prochaine, il faudra montrer les dents. Auteur d'une saison remarquable, l'international Espoirs espagnol voit une flopée de prétendants se manifester. En Angleterre, il semble particulièrement plaire. Everton et Aston Villa auraient fait part de leur intérêt pour celui que Vincent Kompany a lancé en tant que latéral gauche.

Désormais, un nouveau club anglais serait rentré dans la danse. Auteur d'un mercato ambitieux et ayant déjà entériné l'arrivée de Gabriel Jesus, Arsenal sonderait plusieurs solutions pour se renforcer à gauche de sa défense. La priorité serait l'international ukrainien de Manchester City Oleksandr Zinchenko, qui n'est pas un premier choix pour Guardiola. Gomez ferait partie, lui aussi, des pistes cochées par la direction des Gunners.

Arsenal are exploring options for new left back with Anderlecht’s Sérgio Gomez and Oleksandr Zinchenko [reported by @David_Ornstein] in the club’s list. 🚨⚪️🔴 #AFC



Nuno Tavares could leave in case new LB joins - Olympique Marseille among clubs that him.