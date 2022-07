Kompany et Burnley s'imposent, Bastien trouve le chemin des filets

D'ici à deux semaines, Burnley reprendra déjà le championnat. L'objectif : remonter en Premier League. Ce vendredi, les hommes de Vincent Kompany affrontaient Shrewsburry.

Samuel Bastien, l'ancien du Standard, a ouvert le score en première période avant de voir Shipley égaliser. Après la pause, Tucker a donné l'avantage à Burnley, avant un dernier but qui a fixé les chiffres, signé Thomas.

Burnley entamera son championnat le 29/07 à Huddersfield.

⏹️ FULL TIME | @shrewsburytown 1-3 Burnley



After an early equaliser from the hosts in the second half cancelled out Samuel Bastien's opener, Ne-Jai Tucker and Bobby Thomas both got on the scoresheet to seal a Clarets win 💪#SHRBUR pic.twitter.com/Z3mcMPdmg5