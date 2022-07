Nul spectaculaire entre OHL et son grand frère de Leicester

On aura vu 48 joueurs, dont 5 gardiens dans un match joué en 2X45 min + 30.

Ce samedi, c'est un peu répétition générale pour tous les clubs de Pro League puisque les rencontres de gala s'enchaînent. Du côté de Den Dreef, c'était l'occasion pour OHL de recevoir le grand frère de Leicester. Chez les Foxes, tous les Diables Rouges étaient sur le banc au coup d'envoi, même Tielemans qui a fait le déplacement. Notons que le match se jouera en 2×45 minutes + 30 minutes.

Il ne fallait pas arriver en retard en tout cas, puisque après quelques secondes, Tamari profite d'une énorme erreur de la défense anglaise pour ouvrir le score (1', 1-0). Quelques minutes plus tard, c'est déjà 2-0, car le gardien adverse, Iversen (qui remplace Schmeichel, absent) se troue et se fait passer par Nsingi qui marque dans le but vide.

Au début du deuxième acte, Leicester revient avec un peu plus d'allant offensif. D'ailleurs, en quelques minutes, ils reviennent à égalité. Tout d'abord sur une superbe frappe de 20 m de Dewsbury-Hall (51', 2-1), puis sur un coup de malice de Maddison qui joue rapidement un coup franc pour la tête précise de Daka (59', 2-2). À l'heure de jeu, Brendan Rodgers change toute son équipe : Praet, Tielemans et Castagne font leur apparition. Les Foxes ont des occasions, mais Iheanacho est bien maladroit devant le but, et ce à plusieurs reprises.

On va alors jouer les 30 minutes supplémentaires (et prévues). Marc Brys fait entrer pas mal de jeunes joueurs, dont Schingtienne, Tann ou encore Shkurti. Sur une nouvelle erreur de la défense anglaise, Kuharevych s'en va tromper Stolarczyk (91', 3-2). Mais l'équipe d'OHL de cette fin de match est joueuse... et inexpérimentée. Une mauvaise relance du gardien, Tielemans intercepte, Vardy fait trembler les filets et prive les Louvanistes d'une chouette victoire (3-3). Petit nul entre amis, et tout le monde s'est bien amusé, c'est le principal.