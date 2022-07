📷 Stage de préparation haut de gamme chez le champion d'Angleterre pour Lommel

Le club de D1B s'est mis dans des conditions optimales pour préparer sa saison.

Lommel effectue un stage de préparation dans le centre d'entraînement de la City Football Academy à Manchester.

Leur présence au sein du City Football Group leur a ouvert les portes du complexe ultra-moderne des Cityzens le temps d'un stage.

Lommel avait été repris par le groupe en 2020. Depuis, la défunte saison n'a pas été un énorme succès mais la professionnalisation du club continue à se mettre en place.

Selon Het Belang van Limburg, Steve Bould a emmené un effectif de 22 joueurs complété par quatre espoirs (Bas Weckhuysen, Djaier Prijor, Koray Kaplan et Mathise Reumers). Le défenseur péruvien Kluiverth Aguilar et le gardien de but monténégrin Nikola Ivezic resteront en Belgique à cause de problèmes de visa.