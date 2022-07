Fabio Silva, le complément idéal de Sebastiano Esposito ?

Les deux jeunes joueurs vont devoir apprendre à cohabiter... et à communiquer.

C’est donc officiel : le Sporting d’Anderlecht a signé ses deux attaquants pour la saison 2022-2023. Fabio Silva et Sebastiano Esposito sont deux jeunes joueurs en devenir et quand on voit la prestation de l’Italien contre Lyon, le futur, c'est déjà maintenant.

Mais, et on le sait, une question se pose : est-ce que les deux joueurs sont complémentaires ? Esposito a beaucoup décroché samedi, s’est battu, est allé au pressing, a pris la profondeur quand il le fallait. L’Italien est de ce fait un joueur complet.

Quel est le profil de Fabio Silva ? Et bien… c’est le même, si ce n’est que le Portugais reste un peu plus sur ses jambes, là où Esposito gagne plus facilement un coup franc pour soulager son équipe. Du coup, est-ce que les deux joueurs peuvent jouer ensemble.

La réponse est évidemment oui… mais ils devront communiquer et s’entendre. Il sera hors de question de voir les deux attaquants aller dans la profondeur en même temps, ou de les voir décrocher sur la même action. Cela fermerait le jeu et empêcherait les incursions de la deuxième ligne.

Les deux hommes devront donc trouver leur rythme de croisière et des automatismes. Le travail de base est là pour Felice Mazzù, car une chose est certaine : les deux joueurs ont du talent et ne demandent qu’à l’exprimer.