Tiémoué Bakayoko réagit à son arrestation : "Ils ont mis nos vies en danger"

Le milieu de terrain du Milan AC a été victime d'une erreur policière, qui selon lui aurait bien plus mal se finir.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux : Tiémoué Bakayoko est arrêté par la police milanaise, suspecté d'être lié à une fusillade. Lors de la fouille, les policiers se rendent compte de l'identité de la personne et de l'erreur qu'ils sont en train de commettre.

Deux semaines après l'incident, le milieu de terrain français s'est confié sur l'incident. "L'erreur est humaine, je n'ai aucun problème avec ça", a-t-il débuté, via Instagram. "En revanche, la manière et la méthodologie utilisées me posent problème. Je trouve que c'est allé plus loin que ça aurait dû. Pourquoi ne m'ont-ils pas simplement fait un contrôle digne de ce nom en me demandant les papiers du véhicule, en communiquant, tout simplement ?"

"Dans la vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout. C'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Je me suis retrouvé avec le flingue à un mètre de moi, côté vitre passager. Ils ont clairement mis nos vies en danger", explique-t-il. "Peu importe les raisons qui les ont poussés à faire ça, c'est une erreur sachant que tu n'as aucune certitude sur les suspects appréhendés. Les conséquences auraient pu être tellement plus graves si je n'avais pas gardé mon calme, si je n'avais pas la chance de faire le métier que je fais et d'être reconnu à temps."