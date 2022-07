Quelques absences à Anderlecht : "Fabio Silva ? Ses qualités correspondent à ce qui a été écrit"

Felice Mazzù a fait le point sur son groupe avant la première de la saison, face à Ostende. Quelques absents sont à déplorer. Fabio Silva, lui, est bel et bien sélectionnable et fait forte impression.

Le onze de Felice Mazzù semble s'être dessiné au fil des semaines lors de la préparation. Tous les titulaires, à l'exception de Sergio Gomez qui a manqué toute l'avant-saison, seront bel et bien fit pour ce dimanche, mais le RSCA déplore tout de même deux absences notables. "Killian (Sardella) souffre de douleurs musculaires, rien de grave, mais il n'est pas disponible. Marco (Kana) n'est pas prêt physiquement", annonce Mazzù en conférence de presse.

Concernant le niveau physique global, il est encore trop tôt pour le juger. "C'est clair que parfois, mes joueurs ont souffert lors de la préparation, qui a été intense. Certains matchs en fin de stage ont été finis dans le rouge", concède Felice Mazzù. "Mais les stages sont différents de la saison régulière. Je pourrai répondre à cette question dans quelques matchs".

Fabio Silva est prêt

On doute que Fabio Silva, la nouvelle attraction du RSC Anderlecht, soit titulaire dès ce dimanche. Cependant, il est bel et bien prêt à jouer. "Fabio ne s'entraîne avec nous que depuis une semaine et n'a pas joué depuis longtemps", temporise le coach. "Mais il est sélectionnable, oui. Il me fait une impression très positive. Ses qualités sont conformes à tout ce qui a pu être écrit à son sujet", conclut Mazzù en souriant.