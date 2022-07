Retour au pays pour Kaveh Rezaei (ex-Bruges, OHL et Charleroi)

L'attaquant va retrouver l'Iran, 5 ans après avoir découvert les pelouses belges. Il sera coaché par une vieille connaissance de notre championnat.

Kaveh Rezaei (30 ans) va retourner à son ancien club, l'Esteghlal FC. C'est ce qu'a annoncé Ricardo Sa Pinto, l'ancien coach du Standard et nouveau tacticien de la formation iranienne, confirme l'agence Belga.

Joueur d'Esteghlal entre 2016 et 2017, Rezaei avait ensuite rallié la Belgique et le Sporting de Charleroi. Il jouera ensuite pour le Club de Bruges et OHL.

Au Jan Breydel, il n'arrivera jamais à confirmer les belles promesses de son passage chez les Zèbres. S'engageant pour une saison plus une année supplémentaire en option avec OHL, il se fracturera le péroné. OHL fera le choix de ne pas le prolonger.