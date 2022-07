Mazzù reste patient : "On sait bien que ce n'était pas extraordinaire"

Anderlecht a fait le job, avec le sourire et sans vraiment trembler. Pas de quoi gâcher la fête, même si Felice Mazzù est bien conscient qu'il y a "room for improvement", comme on dit.

Felice Mazzù avait bien sûr le sourire après avoir battu le KV Ostende (2-0) ce dimanche. Et pour cause, "je sais que les débuts de saison ont été difficiles ces derniers temps", rappelle-t-il en conférence de presse. "C'est donc une grande satisfaction sur ce plan. On sait tous que ce n'était pas extraordinaire. Mais c'est un premier match, sous la forte chaleur, face à une équipe resserrée. Certains joueurs ont commis des erreurs techniques dont ils ne sont pas coutumiers". Le coach anderlechtois préfère donc retenir le positif. "Nous n'avons pas été vraiment inquiétés, Hendrik n'a pas dû sortir de gros arrêt. Quand ce n'était que 1-0, j'étais un peu moins serein, le 2-0 a fait du bien. Sinon, tu es un peu partagé entre défendre ton avance et la doubler", explique-t-il. "La maîtrise était là. L'accueil du public, encore une fois, me fait fort plaisir, bien sûr. J'espère qu'on pourra continuer comme ça tous ensemble".