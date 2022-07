Bonne nouvelle pour les supporters de l'Union concernant les matchs contre les Rangers

Les supporters de l'USG qui ne pourront pas assister à la double confrontation historique de leur équipe avec les Glasgow Rangers peuvent souffler.

Les 2 et 9 août prochains, l'Union Saint-Gilloise affrontera les Glasgow Rangers en préliminaires de la Ligue des Champions. Le premier match se déroulera non pas au Parc Duden, mais à Den Dreef, ce qui peut compliquer les choses pour les habitués. Le retour aura lieu au légendaire Ibrox Stadium de Glasgow, et tout le monde ne pourra pas en être. Pour compenser, les rencontres seront toutes deux diffusées, révèle La Dernière Heure.

RTL Sports, diffuseur de la Champions League, a en effet décidé de délier les cordons de sa bourse pour s'offrir les droits de cette double confrontation historique. Il faut dire que la chaîne disposait des droits pour...les barrages, que l'Union n'est pas certaine de disputer. Cette fois, elle pourra donc couvrir le parcours européen des vice-champions de Belgique dès le début.