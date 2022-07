José Jeunechamps : "Mes leaders techniques ont été en deçà de leur niveau"

Ce samedi, le RFC Seraing a chuté à Zulte Waregem (2-0) lors de la première journée de Jupiler Pro League. Les Sérésiens étaient bien organisés, mais ont finalement craqué face à des Flandriens bien plus dangereux dans les seize derniers mètres.

Le RFC Seraing et Guillaume Dietsch ont contenu les assauts de Zulte Waregem en première période, avant d'endormir les visiteurs après la pause. Mais, les Flandriens sont parvenus à ouvrir le score via Fadera avant de doubler la mise grâce à Borja Lopez sur des phases arrêtées. "Zulte Waregem mérite sa victoire, mais on avait l'impression que l'on se dirigeait vers un bon petit 0-0 qui aurait été plutôt positif pour nous. Puis, on prend deux buts sur phase arrêtée. Dans l'utilisation du ballon, on a été d'un niveau incroyablement faible. On n'a pas su mettre leur défense en difficulté, il nous reste du travail", a confié José Jeunechamps à l'issue de la rencontre.

L'entraîneur principal des Métallos veut retenir le positif. "L'organisation en perte de balle a été bonne, sachant que l'on peut être plus défensif à l'extérieur en jouant qu'avec un seul attaquant. Mais, c'est le plus facile à mettre en place. Ma grosse déception ce samedi, c'est d'avoir vu mes leaders techniques en deçà de leur niveau. Sans oublier les duels aériens où nous n'avons pas été présents", a conclu le technicien âgé de 55 ans.